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Сергей Бабкин снял в новом клипе "Єви і Адами" свою жену: видео

Музыкант представил новое видео

четверг, 3 октября 2019, 14:15
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Украинский музыкант Сергей Бабкин презентовал клип на свою новую песню "Єви і Адами", в котором снял свою любимую жену, танцовщицу Снежану.

Премьера видео состоялась 3 октября на YouTube-канале артиста. В ролике показано, как звездные супруги становятся героями картин.

"Мы все - это краски, и для того, чтобы создать какой-то новый чрезвычайный цвет, должны сочетаться. Мы встречаемся постоянно - одна краска с другой, смешиваемся, и тогда рождается что-то новое, новый мир, не похожий ни на что другое. Этот мир только внутри нас, его нельзя увидеть извне. Хотя извне мы все голые, прозрачные, абсолютно одинаковы. Но отличаемся именно этим "нутром", ведь оно абсолютно разное у каждого", - прокомментировал свою новую работу музыкант.

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Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

Напомним, что летом этого года в семье Сергея Бабкина произошло пополнение - Снежана родила третьего ребенка. Родители дали мальчику необычное имя, которое пришло танцовщице во сне. А на днях супруги крестили малыша в особенном для них месте - в маленькой церквушке, где они венчались.

  • 3 октября популярная украинская группа "НеАнгелы" презентовала новый студийный альбом под названием "13".
  • Украинский рэпер и продюсер Потап выпустил новый альбом в рамках своего сольного проекта ПТП. Пластинка получила название MISHA и в ней много лирики и откровений.

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