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Развод Владимира Кличко с Хайден Панеттьери: как общаются мама и дочь

4-летняя Кайя-Евдокия живет в Украине с отцом

пятница, 18 октября 2019, 19:36
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Бывшая супруга Владимира Кличко, американская актриса Хайден Панеттьери, часто видится с 4-летней дочерью Кайей-Евдокией, которая после развода родителей живет с отцом в Киеве.

Как рассказал USWeekly источник, приближенный к актрисе, она нередко находит возможность прилетать в Украину и увидеться с ребенком лично. В остальное время они общаются по видеосвязи.

"Хайден часто летает, чтобы увидеться с дочерью", - рассказал изданию собеседник. При этом он добавил, что после развода девочка все время живет с Владимиром Кличко. Спортсмен проявил себя очень заботливым отцом, и все же в воспитании ребенка ему помогает мать.

Ранее об отношениях с боксером неоднократного говорила и сама Панеттьери. Как отмечала актриса, паре удалось сохранить дружеские отношения и взаимоуважение.

Напомним, Хейден Панеттьери и Владимир Кличко объявили о помолвке в октябре 2013 года. Дочь знаменитостей родилась в декабре 2014-го и стала первым ребенком для обоих супругов.

После развода с боксером актриса была замечена в отношениях с актером Брайаном Хикерсоном. Еще позже, в мае этого года, полиция Голливуда арестовала нового бойфренда Панеттьери за нанесение ей побоев. Позже Хикерсона освободили, но запретили приближаться к бывшей жене Кличко ближе, чем на 90 метров.

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