Всегда на одной волне: Ани Лорак разоткровенничалась о романе с молодым возлюбленным

Украинская певица Ани Лорак стала героиней свежего выпуска российского журнала OK!. Артистка украсила обложку глянца и откровенно рассказала о романе с саундпродюсером Егором Глебом.

В интервью изданию Каролина рассказала, где познакомилась с Егором, как возникла симпатия, а также собирается ли она снова выходить замуж, пишет "КП" в Украине".

"Мы познакомились на студии во время записи гимна для телеканала МУЗ-ТВ два-три года назад. Егор – саундпродюсер. Когда мы записывали песню, то выяснилось, что мы оба из Украины и что у нас есть какие-то общие знакомые. И вдруг он мне говорит: "У меня есть песня, послушай. Ты ее можешь спеть с Мотом". Но Егор настаивал, он был уверен в успехе, он с таким воодушевлением говорил об этом. И вот я уже записываю с Мотом демку и эта песня завоевывает все награды, становится самой ротируемой", - призналась певица.

Спустя какое-то время Ани Лорак снова захотела посотрудничать с Глебом. Она позвонила ему, но получила отказ.

"Ну, обиделась. Я же была уверена: всем за счастье поработать со мной, а тут…В общем, я ударилась в творчество, записала ряд успешных песен, несколько дуэтов", - вспоминает Каролина.

Через полтора года певица снова решила связаться с Егором, но уже не звонить, а написать ему. Молодой человек принял предложение певицы встретиться, после чего и начались зарождаться чувства.

"Мы встретились на студии в Киеве и приступили к записи. Началось общение, которое было такого рабочего характера. Но постепенно возникала симпатия. Ничто не предвещало, как говорится. Я была еще в состоянии своего сумасшедшего дома, своих личных отношениях, не понимала, куда летит моя жизнь. Я вообще не думала, что смогу снова что-то почувствовать и открыться новому человеку", - говорит Каролина.

По словам Ани Лорак, возникшую симпатию она отгоняла и не хотела, чтобы ее отношения с Егором переросли во что-то серьезное, в том числе и из-за разницы в возрасте. Как известно, саундпродюсер младше певицы на 15 лет.

"Мы во многом похожи, единственное – я публичный человек, а он – нет, он очень закрытый, старается нигде со мной особо не появляться. Конечно, он приезжает, поддерживает меня, я нуждаюсь в его поддержке и рада, когда он со мной. Нам всегда весело, мы всегда смеемся, слушаем музыку классную, мы всегда на одной волне, нам есть о чем поговорить", - рассказала певица.

Ани Лорак отметила, что ее устраивают такие отношения, и что замуж она больше не собирается. "Я больше не верю в замужество. Не верю в то, что это что-то дает", - подчеркнула она.

Ранее Украинская певица Татьяна Решетняк, известная под псевдонимом TAYANNA, рассказала об отношениях со своим бывшим возлюбленным и нынешним бойфрендом Ани Лорак, музыкантом Егором Глебом.

Бывший муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, вскоре после развода с певицей встретил новую любовь. Мужчина показал избранницу в своем Instagram и назвал ее имя.

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