Роскошное платье, кольца и поцелуи: Джастин и Хейли Бибер показали новые свадебные фото

25-летний канадский певец Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Бибер (Болдуин) показали новые фотографии со своей свадьбы в Южной Каролине.

На снимках, опубликованных в Instagram молодоженов, можно рассмотреть роскошное платье невесты и кольца супругов.

Для торжества Хейли выбрала кружевное платье с длинным шлейфом и открытой спиной, которое выгодно подчеркивало точеную фигуру модели. Ее свадебный образ дополнили элегантная прическа и длинная фата, на которой красовалась надпись Till Death Do Us Part ("пока смерть не разлучит нас").

Автором свадебного наряда выступил креативный директор бренда Off White Вирджил Абло. Платье, расшитое жемчугом разного размера, модельер создал специально для Хейли.

Напомним, официально Джастин Бибер и Хейли Болдуин поженились в Нью-Йорке в середине сентября прошлого года. После этого модель взяла фамилию мужа. И только 30 сентября 2019-го влюбленные решили устроить полноценную свадьбу с венчанием в церкви.

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