Говорят, Ники Минаж уходит со сцены: кто это и почему вокруг этой новости столько шуму

В пятницу, 6 сентября, мировые таблоиды заговорили об уходе американской хип-хоп-исполнительницы Ники Минаж со сцены. Всему виной - неоднозначный пост в Twitter-аккаунте эпатажной певицы, в котором она говорит о желании быть с семьей.

"Я решила уйти и посвятить себя семье. Знаю, ребята, вы теперь будете довольны", − написала 36-летняя Минаж в первой части своего поста, очевидно, обращаясь к хейтерам. Поклонникам исполнительница посвятила вторую: "Поддерживайте меня, делайте это пока я не умру. Буду любить вас всю жизнь".

Насколько серьезно можно воспринимать пост Минаж, на данный момент не известно. Тем не менее ее обращение к фолловерам менее чем за сутки собрало свыше 400 тыс. лайков и тысячи комментариев, в которых пользователи активно обсуждают ее карьеру, успехи, внешность и хейтерство. Далее в коротком материале вспоминаем главное из того, чем запомнилась Ники Минаж.

Дверь к успеху и славе для Ники Минаж (настоящее имя - Оника Таня Мараж) в августе 2009 года открыл 27-летний Лил Уэн, на тот момент - один из ключевых исполнителей в жанре южного хип-хопа, сегодня - один из самых продаваемых хип-хоперов в США. Парень обратил внимание на микстейпы молодой южанки с "Playtime Is Over", "Sucka Free" и "Beam Me Up Scotty" и тут же предложил ей контракт от имени своего лейбла Young Money Entertainment.

Уже следующим летом, в июле 2010-го, Минаж выпустила свой дебютный альбом Pink Friday и в первую неделю продаж угодила с ним на второе место чарта Billboard 200. Еще через некоторое время диск возглавил именитый рейтинг. Так певица стала первым артистом в истории, чьи семь песен одновременно находились в чарте Billboard Hot 100. Еще через месяц пластинка получила статус платиновой.

Особым успехом отметился и второй сингл певицы Your Love, который также закрепился на первой строчке чарта Billboard Hot Rap Songs, что не удавалось сделать ни одной другой рэп-исполнительнице с 2003 года.

На сегодняшний день, выпуская хит за хитом, импульсивная южанка, небрезгующая эпатажем, собрала завидную армию поклонников; подружилась с такими гигантами сцены как Эминем, The Weeknd, Арианой Гранде - эти и другие сливки жанров рэп, r’n’b и хип-хоп приняли участие в записи четвертого и последнего на текущий момент альбома Минаж с названием Queen. В целом же в список коллег исполнительницы пополнили Бритни Спирс, Мадонна, Бейонсе, Кэти Перри, Дэвид Гетта.

Тиражи проданных альбомов и синглов Ники Минаж сегодня исчисляются миллионами. Рекордными стали ее дебютный диск Pink Friday (3,8 млн) и сингл Super Bass, продажи которого превысили отметку в 7,5 млн копий.

Нередко предметами обсуждений становились не только песни и клипы Минаж, но и ее внешность и любовь к эпатажу. Исполнительница, похоже, никогда не была против подразнить аудиторию откровенными фото, отличиться пикантной обложкой альбома или заявиться на светское мероприятие в довольно смелом наряде. Частенько все это приводило к критике и агрессии в адрес звезды в соцсетях.

