Мамина копия: Маша Ефросинина показала подросшую красавицу-дочь

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с поклонниками редким фото с 15-летней дочерью Наной.

На снимке, опубликованном в Instagram, мама с дочкой запечатлены в самолете. Фаны невероятно обрадовались тому, что Ефросинина поделилась фотографией с Наной. Ведь ранее девочка категорически запрещала своей матери публиковать свои снимки у себя в микроблоге.

Поклонники восхитились красотой девочки, отмечая, что она невероятно похожа на свою звездную маму.

"Нана красивая не могу", "У вас нереально красивая дочь, вся в маму", "Как две капли воды, красавицы", "Как ваша дочь похожа на вас", "Это ж надо, как два клона", "Мамина копия", "Вы так похожи с дочкой, просто 2 капли воды", "Красивые девочки!. Доченька будет еще краше, надеюсь Маша не в обиде", - восхищаются фолловеры.

Ранее Маша Ефросинина рассказала, как они с мужем узнали о ее бесплодии. По словам телеведущей, которая сегодня воспитывает двух своих детей, в трудный момент ее очень поддерживал супруг.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина до брака с мужем столкнулась с насилием в отношениях. Она не терпела избиения, а была жертвой психологического унижения.

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