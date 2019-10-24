Мог умереть: Робби Уильямс рассказал, как отказался от нездорового образа жизни

Робби Уильямс признался, что, вероятно, умер бы, если бы не разобрался с вредными привычками и не занялся своим психическим здоровьем. Об этом 45-летний певец рассказал в подкасте WW Wellness That Works.

"Я знал, что мне нужно действовать, или я умру, - рассказал Уильямс. - Делайте это небольшими шагами. Вас сбивают с лошади так много раз - каждый день, каждую минуту и секунду, а вы просто продолжаете взбираться на лошадь. Затем показатель того, кто вы есть, где вы находитесь и как относитесь к себе и жизни становится лучше и лучше. Но это тяжелое путешествие.

Уильямс является послом WW (в прошлом Weight Watchers) - компании, предлагающей различные продукты и услуги для формирования здоровых привычек, включая снижение веса и поддержание здоровья, физической формы и мышления.

Ранее у исполнителя действительно были проблемы с образом жизни: он выкуривал по 40 сигарет в день и проходил реабилитацию в связи со злоупотреблением рецептурными лекарствами.

Также в подкасте Уильямс рассказал, насколько он счастлив, что разговоры о психическом здоровье больше не являются табу.

"Изменения происходят быстро, и публика теперь иначе воспринимает происходящее с психическим здоровьем. Мир стал более здоровым, а люди очень открыты и говорят о том, что с ними происходит. По сути, это начало процесса обсуждения, и я очень горжусь и счастлив быть в обществе, которое теперь понимает, что это такое", - сказал певец.

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