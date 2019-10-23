RU  UA

Лайм

Особо ноги не оголяю: Джамала рассказала о наследственном заболевании

Певица страдает от неприятного заболевания, которое передалось ей по наследству

среда, 23 октября 2019, 10:56
читати статтю українською

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала призналась, что страдает от варикозного расширения вен.

Об этом исполнительница рассказала в интервью ТаблоID. По словам артистки, это заболевание она унаследовала от своих родных.

"У меня варикоз. При том, что я на каблуках редко, только на сцене. Это моя наследственная болезнь. Я старалась носить чулки специальные. Надо плавать, заниматься какой-то активной деятельностью, что я и делаю. Но я особо ноги не оголяю", - призналась Джа.

Певица добавила, что старается следить за своим здоровьем, но полного обследования не проходит. Джамала считает, что "к своему телу нужно прислушиваться".

"Я считаю, хотя бы раз в полгода надо ходить сдавать анализы, это я делаю. Но прямо полное обследование не делаю. Мне кажется, тут нужно прислушиваться к своему телу", - отметила артистка.

  • 27 сентября сыну украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы исполнилось полтора года. По случаю маленькой даты молодая мама похвасталась талантами Эмира-Рахмана.
  • Джамала вместе с мужем и сыном снялась в трогательной семейной фотосессии. Съемка проходила в лавандовом поле. На снимках Джа, Бекир и маленький Эмир-Рахман буквально светятся от счастья.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

В лавандовом фраке и кроссовках: рок-звезда Red Hot Chilly Peppers женился во второй раз

Басист Red Hot Chili Peppers в Инстаграм показал фото со свадьбы. Кто стал женой Фли из Red Hot Chili Peppers

Я всегда возвращаюсь: Арнольд Шварценеггер рассказал о жизни после операции на сердце

Арнольд Шварценеггер рассказал о восстановлении после экстренной операции на сердце в 2018 году

Участница "Танців з зірками" потеряла родного человека

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова сообщила, что потеряла родного человека - дедушку.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: