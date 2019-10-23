Особо ноги не оголяю: Джамала рассказала о наследственном заболевании

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала призналась, что страдает от варикозного расширения вен.

Об этом исполнительница рассказала в интервью ТаблоID. По словам артистки, это заболевание она унаследовала от своих родных.

"У меня варикоз. При том, что я на каблуках редко, только на сцене. Это моя наследственная болезнь. Я старалась носить чулки специальные. Надо плавать, заниматься какой-то активной деятельностью, что я и делаю. Но я особо ноги не оголяю", - призналась Джа.

Певица добавила, что старается следить за своим здоровьем, но полного обследования не проходит. Джамала считает, что "к своему телу нужно прислушиваться".

"Я считаю, хотя бы раз в полгода надо ходить сдавать анализы, это я делаю. Но прямо полное обследование не делаю. Мне кажется, тут нужно прислушиваться к своему телу", - отметила артистка.

27 сентября сыну украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы исполнилось полтора года. По случаю маленькой даты молодая мама похвасталась талантами Эмира-Рахмана.

Джамала вместе с мужем и сыном снялась в трогательной семейной фотосессии. Съемка проходила в лавандовом поле. На снимках Джа, Бекир и маленький Эмир-Рахман буквально светятся от счастья.

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