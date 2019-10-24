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Быстро ушел в другие миры: Руслана Писанка рассказала о смерти родного человека

Брата актрисы забрала онкология

четверг, 24 октября 2019, 16:11
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Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка, которую недавно пытались ограбить, рассказала о семейной утрате - от рака умер ее младший брат Олег.

Об этом артистка поведала в программе "Життя відомих людей". По ее словам, трагедия произошла еще в 2012 году, но ей до сих пор больно об этом говорить. Именно поэтому Писанка и не рассказывала ранее о горе в семье.

"Я не афишировала это. Мне очень трудно было об этом говорить. И сейчас тоже. Мой брат для меня был. Ну... той мужской силой, самой сильной, которая тоже помогала мне чувствовать, что я счастливая женщина. К сожалению, его нет. Он очень быстро ушел в другие миры", - рассказала актриса.

На момент смерти брату Русланы было 45 лет. Он умер через день после дня рождения Писанки и через два месяца после ее свадьбы с бизнесменом Игорем Исаковым.

Сейчас 53-летняя знаменитость заботится о наследниках Олега, поскольку своих детей у нее нет.

"Я именно отношусь к тем женщинам, которые не имеют собственных детей. Но у меня есть племянники, есть мои крестные дети. Я думаю, у меня есть дети, о которых я должна позаботиться. Хоть они не свои, но они тоже мои родные. И мы с ними связаны там, где-то на небе", - отметила Руслана.

  • Чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, которая является фавориткой проекта "Танці з зірками", сообщила в Instagram о смерти родного человека.
  • Трагедия произошла и в семье украинского хореографа и судьи "Танців з зірками" Влада Ямы. В июле ушла из жизни бабушка танцора.

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