Не чувствовала себя свободной: Анджелина Джоли рассказала о своем состоянии после развода

Накануне премьеры премьеры фильма "Малефисента 2: Владычица тьмы" 17 октября Анджелина Джоли рассказала изданию E! о том, как чувствовала себя в последние четыре года после расставания с Брэдом Питтом. Также 44-летняя актриса провела параллели между собой и своим персонажем - могущественной волшебницей, ставшей жертвой предательства любимого человека.



Кадр из фильма "Малефисента 2: Владычица тьмы"

"Настоящая любовь помогает проявиться нашей лучшей стороне. Это то, что вы цените, чему вы верны и за что готовы бороться. Удивительно, что Малефисента не осознавала, что все это есть внутри нее, - сказала Джоли. - Малефисента - дикая, но я думаю, что у всех нас внутри есть сущность, которая просто хочет развлекаться и быть собой".

Также актриса призналась, что в последние годы ей, в отличие от могущественной Малефисенты, не всегда удавалось оставаться уверенной и сильной.

"В моей жизни были времена, когда я не чувствовала себя в безопасности, не чувствовала себя защищенной. Возможно, я хорошо скрывала это от публики. Я чувствовала себя маленькой, загнанной в угол. И потребовалось много времени, чтобы снова найти [себя]. Думаю, сейчас это выходит лучше, чем последние четыре года", - сказала Джоли.

Анджелина Джоли с детьми на премьере фильма "Малефисента 2" в Лос-Анджелесе

Напомним, что в 2016 году актриса подала на развод с Брэдом Питтом, с которым находилась в отношениях с 2005 года. Бракоразводный процесс был завершен лишь в апреле 2019 года.

Сейчас Анджелина Джоли снимается в предстоящей экранизации комиксов Marvel "Вечные". В фантастическом боевике актриса исполнит роль Тены - представительницы расы суперлюдей, обладающей сверхчеловеческой скоростью, силой, долговечностью и регенерацией, способностью контролировать разум, читать мысли и телепортироваться.

Ранее мы обнаружили, что Брэду Питту приписали новый роман. Разбираемся, правдивы ли слухи

Также Брэд Питт рассказал, как защитил Гвинет Пэлтроу от домогательств Харви Вайнштейна

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.