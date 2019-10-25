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Тина Кароль выпустила клип к новой судьбоносной песне "Иди на жизнь"

Певица поделилась глубинным смыслом трека, который считает судьбоносным

пятница, 25 октября 2019, 13:52
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Украинская поп-певица Тина Кароль представила в сети новый клип к песне "Иди на жизнь". Трек исполнительница называет судьбоносным, его призвание - вселить веру и надежду в сердца ее фанов.

"Внутри каждого из нас есть маленький ребенок, голос которого нужно и важно слышать на протяжении всей жизни, - поделилась философскими мыслями певица. - Кто же пророчит нам судьбу? Никто, судьба внутри нас. Мы сами себе компас и путеводитель, нужно только правильно и искренно делать свой выбор по жизни".

Как отметила Кароль, она также надеется, что ее новая песня поможет слушателям "заглянуть в их души" и услышать голос того самого ребенка внутри: "Идите на жизнь смело", - добавила артистка.

Автором музыки и слов к новому треку выступил Егор Солодовников, уже знакомый поклонниками Тины Кароль как автор хита "Сдаться ты всегда успеешь".

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