Величайший артист и будущий президент: Канье Уэст удивил сеть эксцентричным интервью

Канье Уэст в трехчасовом интервью Зейну Лоу для Apple Music Beats 1 рассказал о музыке, амбициях, зависимости от порно и о том, как христианство сформировало его взгляд на мир. Самые эксцентричные и важные высказывания рэпера собрало издание E! Online.

"Либералы любят искусство, верно? И теперь - я, несомненно, величайший художник всех времен. Это даже не вопрос на данный момент. Это просто факт. Будет время, когда я буду президентом США, и я вспомню... любого основателя, который не в состоянии понять культурно, что мы делаем", - рассказал Уэст о своих политических целях.

Муж Ким Кардашьян, известным своей рьяной религиозностью, также поведал о своей вражде с рэпером Дрейком, который, по словам Канье, издевался над людьми с психическими проблемами и даже угрожал ему.

"Дрейк буквально живет в четырех кварталах от меня. Это показывает, что у Бога есть чувство юмора, потому что мы были соперниками. Но ты не можешь служить Богу и злиться на своего брата, - говорит Уэст. - У меня и Дрейка было разногласие, и он отказывался говорить со мной в течение 6 месяцев".

27 сентября Канье выпускает новый альбом "Jesus is King". Он признался, что просил членов своей команды поститься и не заниматься внебрачным сексом во время работы над записью. Это было необходимо, чтобы не отвлекать их от проекта и "вызвать творческий всплеск".

При этом рэпер не стал скрывать, что сам он всю жизнь был зависим от порно. Оказалось, что эта зависимость берет свое начало в детстве Уэста.

"Мой отец достал журнал Playboy, когда мне было пять. Он стал отправной точкой настоящей зависимости от порнографии. Это влияло на каждый выбор, который я делал в жизни начиная с пяти лет и до настоящего момента", - признался он.

Фильмы для взрослых и секс стали зависимостью, в которой он утопил себя после смерти матери. Но сегодня звезда хип-хопа, похоже, больше занят религиозной верой, и регулярно проводит богослужения под названием Воскресные службы.

"Теперь, когда я служу Христу, моя работа - распространять религиозные убеждения, доводить до людей, что Иисус сделал для меня", - говорит музыкант.

В числе гостей воскресных проповедей Канье Уэста оказался Бред Питт. 55-летний актер рассказал, почему подружился с эксцентричным рэпером.

Ким Кардашьян, в свою очередь, похвасталась подарком, который муж сделал ей на день рождения. Вот он, сюрприз для человека, у которого есть все.

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