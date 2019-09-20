Брэд Питт объяснил, почему подружился с Канье Уэстом и зачем ходил на его проповедь

55-летнего Брэда Питта связывает удивительная дружба с 42-летним рэпером Канье Уэстом. В интервью изданию Extra актер рассказал, как они познакомились и что ему больше всего нравится в эксцентричном супруге Ким Кардашьян.

"Мы наталкивались друг на друга на протяжении многих лет. Мне нравится, что в этом мире есть Канье, который все переворачивает вверх дном, - признается Питт. - В будущем мы не сможем забыть его музыку. Он был одним из первых, кто вышел [на сцену] таким открытым, потому всегда должен получать за это признание".

Актер также посещал воскресные церковные службы Уэста, где рэпер говорит о боге и любви. Их он назвал действительно прекрасными.

"Я думаю, что он делает что-то особенное, - сказал Питт. - Там действительно царит чудесная атмосфера, и она прекрасна".

Актер недавно рассказал о своих собственных духовных поисках в интервью для журнала GQ.

"Я вырос в христианстве. Всегда сомневался в нем, но иногда это срабатывало. А потом, когда я остался один, я полностью оставил это и назвал себя агностиком. Пробовал несколько духовных практик, но не чувствовал себя хорошо. Затем я на какое-то время назвал себя атеистом, просто бунтовал. На самом деле я им не был, - рассказал Питт. - Я обнаружил, что возвращаюсь к простой вере в то, что мы все связаны".

Издание People, ссылаясь на собственный источник, пишет, что между Питтом и Уэстом "определенно есть взаимное уважение".

"Канье всегда был большим поклонником Брэда. Он был так счастлив, что Брэд пришел [на воскресную службу]. Он давно хотел поделиться с ним этим", - рассказал источник.

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