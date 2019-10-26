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55-летняя Моника Беллуччи очаровала фанов снимком из юности

Фанаты утверждают, что время не властно над актрисой

суббота, 26 октября 2019, 11:55
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Итальянская актриса и фотомодель Моника Беллуччи, которая решилась на радикальные перемены во внешности, поделилась с поклонниками архивным фото времен своей юности.

55-летняя знаменитость опубликовала в своем Instagram черно-белый снимок, на котором запечатлена крупным планом. "Фото из моего архива, сделанное талантливым Ричардом Аведоном", - написала под фотографией кинозвезда.

Поклонники актрисы оценили раритетный кадр с юной Беллуччи и написали много теплых слов. Фолловеры посчитали, что актриса вообще не изменилась с тех пор и назвали ее "идеалом красоты".

"Вы почти не изменились, повзрослели немного", "Идеал красоты", "Сногсшибательная красота", "Потрясающее фото", "Ты невероятно красива", "Очень красивая", "Красота, чистая и сильная", "Ты самая красивая", "Королева", - восхищаются фанаты под постом Моники.

  • Ранее Моника Беллуччи снялась в эффектной фотосессии в бассейне. Поклонники знаменитости восторгаются ее внешностью.
  • Папарацци сфотографировали Беллуччи на отдыхе в итальянском городе Сабаудия. Из-за ветреной погоды Моника оказалась в пикантной ситуации.

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