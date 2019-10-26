Похудевшая Адель поразила поклонников своей внешностью: фото

Британская певица Адель, которая объявила о разводе с мужем, поразила фанов своей новой внешностью. Артистка буквально попрощалась со своими пышными формами, которые всегда были ее визитной карточкой.

Похудевшая Адель попала в объективы фотоаппаратов на вечеринке, посвященной дню рождению рэпера Дрейка. Певица появилась на праздновании в черном бархатном платье с открытыми плечами. Наряд прекрасно подчеркнул новые формы звезды.

Роскошный образ Адель дополнила высоким хвостом, украшениями и открытыми черными босоножками.

По данным британского таблоида The Sun, добиться такого успеха артистке помогли регулярные тренировки.

"Адель наслаждается собой и заботится о своем теле. Ей нравится ее новый образ жизни и режим тренировок, который дает ощутимый результат. Похудение - лишь приятный бонус. У нее определенно началась новая жизнь", - сообщили инсайдеры.

"Раньше я плакала, но теперь я потею", – написала Адель под одним из снимков в Instagram, намекнув на непростые отношения с бывшим мужем.

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