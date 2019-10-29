Актриса "Крепостной" похвасталась стройной фигурой после родов

Актриса Анна Сагайдачная, сыгравшая роль Натали Дорошенко в украинском сериале "Кріпосна" канала СТБ, похвасталась стройной фигурой спустя два месяца после рождения первенца.

Молодая мама опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлена в спальне на фоне детской кроватки. Анна позирует в облегающих джинсах и коротком топе. Стоит отметить, что актриса быстро пришла в форму после родов.

Поклонники искупали Анну в комплиментах, отмечая ее стройную фигуру.

"Отлично выглядите", "Вау, какая малышка", "Супер", "Красоточка", "Анна, как Вам удалось так быстро восстановить фигуру после беременности?", "Фигура - бомба", "Так выглядеть после родов - большое счастье", - восхищаются фанаты актрисы.

Напомним, Анна Сагайдачная впервые стала мамой в августе этого года. Актриса родила мальчика, которого они с мужем назвали Тимуром. Примечательно, что знаменитость скрывала свою беременность и решила признаться в этом лишь после того, как стала мамой.

Анна Сагайдачная вышла замуж в июне 2018 года за продюсера Евгения Третьяка. Будущие супруги познакомились на съемках проекта Оксаны Байрак, которая позже стала ведущей их свадебной церемонии.

Как ранее мы писали, в соцсетях не утихает ажиотаж вокруг концовки костюмированной драмы "Кріпосна". Финал 2 сезона и смерть одного из главных героев оказались настолько непредсказуемыми, что зрители сериала теперь требуют продолжения и даже воскрешения персонажа. По этой же теме в сети появились и забавные мемы.

Ранее актриса Ксения Мишина, также звезда сериала "Кріпосна", призналась, что однажды она разрушила чужую семью.

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