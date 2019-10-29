Хочу, чтобы мама была рядом: сын Тины Кароль откровенно рассказал о своих мечтах

Сын украинской певицы Тины Кароль, который живет и учится в Великобритании, признался, что в свой день рождения хочет, чтобы рядом была его звездная мама.

О своих мечтах 10-летний Вениамин рассказал в интервью журналу Viva! "На свой день рождения я хочу, чтобы мама была рядом. И еще хочу снова побывать с ней на Маврикии", - признался Веня.

Сын певицы также рассказал о своих увлечениях. Судя по словам мальчика, скучать в Британии ему не приходится.

"После школы играю на барабанах, на фортепиано. Мне больше нравятся барабаны. Занимаюсь фехтованием, регби, танцую в украинском клубе гопак. После всех занятий мне хочется поиграть и повеселиться. Со своими друзьями я немного играю онлайн, мне это нравится. Minecraft, Fortnite", - поделился Вениамин.

Напомним, что сын Тины Кароль уже несколько лет учится в школе Великобритании. Мальчик сразу пошел во второй класс и отлично вписался в англоязычный коллектив. Живет Веня в украинской семье.

"Он там научился украинскому языку, ходить в украинскую церковь, выучил гопак. У него там Украины больше, чем здесь," - рассказывала ранее певица.

Ранее Тина Кароль рассказала, как решилась отправить единственного ребенка учиться за границу. Ведь против этого были все ее близкие.

Певица Тина Кароль поделилась с поклонниками свежим фото 10-летнего сына Вениамина. Многие фаны артистки отметили невероятное сходство с отцом.

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