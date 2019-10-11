RU  UA

Лайм

Наперекор всем: Тина Кароль объяснила свое решение отправить сына в Англию

Певица поделилась откровенными подробностями из личной жизни

пятница, 11 октября 2019, 11:33
читати статтю українською

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая сама воспитывает 10-летнего сына Вениамина, рассказала, как решилась отправить единственного ребенка учиться за границу.

Так, в программе "Життя відомих людей" артистка призналась, что обучение сына за рубежом - это ее твердое решение, которая она приняла еще при жизни мужа, продюсера Евгения Огира.

Однако все ее близкие были против того, чтобы Веня жил один в другой стране. "Мои родители меня ругали. И все говорили, что я сошла с ума, - вспоминает Тина. - Это было наперекор всем".

Напомним, что Вениамин уже несколько лет учится в школе в Великобритании и живет в украинской семье.

"Он там научился украинскому языку, ходить в украинскую церковь, выучил гопак. У него там Украины больше, чем здесь," - подчеркнула Тина Кароль. Певица добавила, что как только Веня закончит университет, то сразу вернется в Украину и "будет помогать развивать нашу родину".

Напомним также, что Евгений Огир ушел из жизни в 2013 году в одной из больниц Киева. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. На момент кончины мужу Тины Кароль было 32 года, а в браке с артисткой он успел прожить всего пять лет.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Оля Полякова впервые рассказала, как была любовницей будущего мужа

Украинская поп-исполнительница Оля Полякова впервые решила открыться поклонникам

В Instagram Заворотнюк появился первый пост с момента разговоров о смертельной болезни

11 октября в аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилась информация от ее близких

Украинская певица с мужем узнали пол их первенца: трогательное видео

В сети появилось видео на котором певице и ее супругу рассекретили пол их будущего ребенка

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: