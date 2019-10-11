Наперекор всем: Тина Кароль объяснила свое решение отправить сына в Англию

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая сама воспитывает 10-летнего сына Вениамина, рассказала, как решилась отправить единственного ребенка учиться за границу.

Так, в программе "Життя відомих людей" артистка призналась, что обучение сына за рубежом - это ее твердое решение, которая она приняла еще при жизни мужа, продюсера Евгения Огира.

Однако все ее близкие были против того, чтобы Веня жил один в другой стране. "Мои родители меня ругали. И все говорили, что я сошла с ума, - вспоминает Тина. - Это было наперекор всем".

Напомним, что Вениамин уже несколько лет учится в школе в Великобритании и живет в украинской семье.

"Он там научился украинскому языку, ходить в украинскую церковь, выучил гопак. У него там Украины больше, чем здесь," - подчеркнула Тина Кароль. Певица добавила, что как только Веня закончит университет, то сразу вернется в Украину и "будет помогать развивать нашу родину".

Напомним также, что Евгений Огир ушел из жизни в 2013 году в одной из больниц Киева. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. На момент кончины мужу Тины Кароль было 32 года, а в браке с артисткой он успел прожить всего пять лет.

Тина Кароль призналась в мыслях о суициде после смерти мужа: что уберегло певицу.

В YouTube появился фильм с Тиной Кароль в главной роли: в нем она брюнетка с короткой стрижкой.

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