Украинский ведущий раскрыл пол второго ребенка: фанаты подбирают имя

Украинский ведущий и комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко, который готовится во второй раз стать отцом, рассекретил пол будущего малыша.

Телеведущий опубликовал в своем Instagram забавное фото, на котором они с женой держат во рту пирожное голубого цвета. "Сынуля", - сообщил Тимур.

"Мы ждем мальчика! И уже сейчас начинаем "примерять" мужские имена. Ваши предложения?", - поинтересовался он у поклонников.

Фанаты в свою очередь стали предлагать варианты, среди которых были и довольно необычные. "Дамир", "Эмир", "Елизар", "Маркиян", "Стивен", "Соломон", "Данияр", "Нико", "Оскар", "Тамерлан", - пишут комментаторы.

Супруга Тимура написала, что они очень рады, что в их семье появится мальчик.

"Если в первый раз было все равно, то во второй раз хотелось малыша другого пола. Конечно, мы и девочке были бы рады. Но тогда третьим ждали б мужчину. Или четвертым... Или... В общем, Тим сказал, что ему все равно, кто будет, но до пацана мы точно дойдем", - написала Инна в своем микроблоге.

Напомним, что Тимур Мирошниченко и его избранница Инна Рудник поженились в январе прошлого года. 18 июня 2018-го у пары родилась дочь, которую они назвали Мией. В августе этого года супруги сообщили, что снова ожидают пополнения в семье.

Тимур Мирошниченко - самый опытный эксперт Евровидения. Он комментирует конкурс уже более 12 лет и даже установил мировой рекорд. А также Тимур вел детское Евровидение в Киеве в 2009 и 2013 годах. В 2017-м Мирошниченко стал одним из трех ведущих Евровидения-2017.

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