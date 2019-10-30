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Брат Меган Маркл решил помириться с сестрой, но получилось так себе

Томас Маркл младший выбрал не лучший способ помирить сестру с отцом

среда, 30 октября 2019, 13:55
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Сводный брат Меган Маркл, Томас Маркл-младший, объявил о страстном желании положить конец их давней семейной вражде. Издание Daily Mail сообщает, что он надеялся возобновить с сестрой отношения, но в итоге сказал нечто, едва ли способное найти отклик в ее сердце.

"Я был плохим сыном и плохим братом для Меган, - заявил 53-летний мужчина. - Я просто хочу все исправить, пока не стало слишком поздно. У меня не было намерений ухудшить отношения между отцом, Меган и Гарри, и я хочу, чтобы мы все, но особенно они, были настоящей семьей и помирились".

Затем Маркл перешел к внезапной критике поведения сестры.

"Я надеюсь, что Меган вступит в контакт с папой, но он должен подготовить себя к тому, что этого никогда не произойдет. Она не связывалась с ним после его сердечного приступа, - говорит он. - Но ей нужно помнить, что она в Букингемском дворце с Гарри благодаря своему отцу. Он заплатил за ее образование и модную одежду. Он помог ей стать исключительной женщиной, и я прошу ее признать это".

До того, как Томас Маркл-старший женился на матери Меган, Дории Рэгланд, он 11 лет был женат на своей университетской возлюбленной, Рослин Лавлесс. У них двое детей: Томас Маркл-младший и 55-летняя Саманта.

Томас-младший не впервые пытается объединить свою разделенную семью. Этим летом он призвал королеву и принца Чарльза "вмешаться" и сказать жене принца Гарри "помириться" с отцом.

Также он говорил о своей радости после того, как Меган обручилась с Гарри в 2017 году.

"Я думаю, что это прекрасно. Пока он заботится о Мег и любит ее, ему не нужно больше ничего делать. Он выглядит как действительно хороший человек и мог бы быть хорошим парнем для нее", - цитирует Маркла-младшего Daily Mail.

  • Не так давно 75-летний Томас Маркл продолжил обвинять дочь на страницах таблоидов. Он объяснил, зачем отдал СМИ ее личное письмо.
  • Тем временем королевскую семью смутил откровенный фильм о принце Гарри и Меган Маркл. Родственники не ожидали, что супруги раскроют так много подробностей о личной жизни.

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