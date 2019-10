Скандал с письмом Меган Маркл: отец герцогини объяснил, зачем отдал его СМИ

Пока принц Гарри ведет судебный процесс против британского таблоида "The Mail on Sunday" за публикацию письма, которое Меган Маркл отправила своему отцу, 75-летний Томас Маркл объяснил решение отдать частный документ журналистам.

В феврале издание "The Mail on Sunday" опубликовало выдержки из длинного рукописного письма, которое герцогиня Сассекская прислала своему отцу после свадьбы с принцем Гарри в мае 2018 года. Томас Маркл, который много раз говорил об отчужденности дочери, дал таблоиду новый комментарий. Он утверждает, что вынужден был опубликовать письмо, поскольку его содержание было "ложно передано" одним из друзей Меган в интервью американскому журналу "People".

"После свадьбы она написала ему письмо: "Папа. Я так расстроена. Я люблю тебя, у меня один отец. Пожалуйста, прекрати преследовать меня через СМИ, чтобы мы могли восстановить наши отношения", - рассказал "People" менеджер Меган Маркл Эндрю Мейер.

Томас Маркл отрицает, что письмо дочери было примирительным.

"Я должен защищать себя, - сказал он. - Я обнародовал только часть письма, потому что остальные были очень болезненными. Письмо не показалось мне любящим, оно было обидным. Я не узнаю человека, который написал письмо, но я все еще люблю свою дочь. Все, что нужно - один телефонный звонок, и большая часть этого безумия прекратится".

Издание сообщает, что отец Меган Маркл также возмущен ложными обвинениями в том, что он запросил и получил плату за публикацию письма.

На прошлой неделе адвокаты Меган и Гарри начали судебное разбирательство против "The Mail on Sunday" и их материнской компании Associated Newspaper. Гарри также обвинил британскую таблоидную прессу в безжалостной кампании против своей жены.

"Содержимое частного письма было опубликовано незаконно и намеренно деструктивно, чтобы манипулировать читателями, - сказал Гарри в заявлении. - Они преднамеренно вводили вас в заблуждение, стратегически опуская абзацы, конкретные предложения и даже отдельные слова, чтобы замаскировать ложь, которую распространяли в течение года".

"The Mail on Sunday", в свою очередь, собирается защищаться от обвинений герцога и герцогини Сассекских.

"Мы категорически отрицаем, что письмо герцогини было отредактировано любым способом, который изменил его смысл", - заявил представитель таблоида изданию Е!Online.

