Королевскую семью смутил откровенный фильм о принце Гарри и Меган Маркл

Новый документальный фильм о поездке принца Гарри и Меган Маркл в Африку вызвал настоящий переполох в королевской семье. Издание E! со ссылкой на источник, приближенный к Букингемскому дворцу пишет, что родственники герцога и герцогини Сассекских не ожидали, что пара будет настолько откровенной.

В документальном фильме были показаны интервью Гарри и Меган. Они рассказали о травле британских таблоидов, а Гарри даже обсуждал слухи о разрыве между ним и братом принцем Уильямом.

"В настоящий момент наши пути разошлись. Я всегда буду рядом с ним, и, насколько я знаю, он всегда будет рядом со мной. Мы не видимся так часто, как раньше, но я его очень люблю", - сказал он журналисту Тому Брэдби.

Согласно источникам, в королевской семье были изумлены подробностями, которые решились обнародовать Гарри и Меган. Прежде всего их смутило решение Гарри обсудить свои чувства из-за растущей дистанции между ним и Уильямом, тогда как дворец в последние месяцы изо всех сил пытался опровергнуть слухи об их размолвке.

По словам инсайдера, "в королевской семье, похоже, также обеспокоены по поводу того, чего именно добиваются Гарри и Меган, поскольку члены королевской семьи обычно не так подробно рассказывают о личных делах".

"Справедливо сказать, что семья испытывает глубокое беспокойство по поводу направления, в котором все это движется", - добавил он.

Ранее принц Гарри и Эд Ширан записали забавное благотворительное видео в честь Дня психического здоровья. В нем Ширан шутит о рыжих, а Гарри говорит о помощи ближним.

Принц Гарри и Меган Маркл показали сына Арчи: в сети снова спорят, на кого же похож юный герцог.

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