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Красивый крошечный мужчина: Рики Мартин показал первое фото четвертого ребенка

Малыша назвали Ренном

среда, 30 октября 2019, 09:51
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Рики Мартин в Instagram сообщил, что он и его муж Джван Йосеф стали родителями новорожденного малыша. Мальчика назвали Ренном, и теперь у него есть большая семья: родители, 11-летние братья-близнецы Валентино и Маттео и 10-месячная сестричка Люсия.

Опубликовав фото, на котором счастливые Рики и Джван держат завернутого в одеяло малыша, 47-летний певец написал: "Наш сын Ренн Мартин-Йосеф родился".

Поклонники Мартина поспешили поздравить его с этим знаменательным событиям, а количество лайков под фото уже превысило 1,2 миллиона.

"Красивый крошечный мужчина, - пишут они. - Благословения для всей семьи".

Всего месяц назад Рики объявил, что ожидает еще одного ребенка. Артист поделился радостной новостью, приняв награду во время благотворительного ужина в рамках кампании за права человека в Вашингтоне.

"Моя семья здесь ... Мой муж Джван, я люблю тебя всем сердцем. Ты моя сила, ты вдохновляешь меня каждый день, ты мотивируешь меня продолжать делать то, что я делаю, - сказал он со сцены. - Мои прекрасные близнецы, Валентино и Маттео, они тоже здесь. Вы, ребята, замечательные дети. Вы потрясающие. Я люблю вас".

Певец рассказал, что его маленькая дочь сейчас находится дома со своей бабушкой, прежде чем он объявить, что скоро их семья станет еще больше.

"Я люблю большие семьи", - признался он.

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