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Ты такой, как я мечтала: украинская певица трогательно поздравила сына с днем рождения

Сегодня мальчику исполняется 11 лет

вторник, 29 октября 2019, 17:09
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29 октября сын украинской певицы Санты Димопулос отмечает день рождения - Даниэлю исполняется 11 лет.

По случаю праздника счастливая мама опубликовала серию снимков с именинником и сопроводила их трогательными строками.

"С Днем рождения, душа моя. Все слова кажутся банальными, когда хочется выразить чувства этому человеку... Просто скажу, что ты самый лучший в мире сын, что я постоянно благодарю вселенную за тебя. Ты такой, как я мечтала – моя гордость, моя опора, мой друг, моя радость. Когда ты улыбаешься - улыбается весь мир. Люблю тебя бесконечно и всегда буду рядом", - написала Санта.

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Публикация от (@santadimopulos)

Поздравил мальчика в соцсети и папа - украинский шоумен Андрей Джеджула.

"В твой день рождения я желаю тебе ставить цели и добиваться их никогда не останавливаться никогда не сдаваться, быть счастливым, здоровым и жить так, чтобы никогда не жалеть о своих поступках и так, чтобы я всегда гордился тобой! Цени каждый момент и не бойся быть мечтателем, они создали все, что есть на этой планете!!! Люблю тебя! Твой папа! Всегда плечо к плечу!", - написал шоумен, опубликовав фото с сыном.

Напомним, что Димопулос была гражданской женой Джеджулы. Отношения пары продлились четыре года. В 2008 году у них родился сын Даниэль. Сейчас Санта замужем за совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко, от которого в сентябре этого года родила дочь Софию.

  • Ранее Санта Димопулос рассказала, как проходили ее роды. Малышка появилась на свет в одной из клиник Монако, о чем певица нисколько не жалеет.
  • Позже певица призналась, что отказалась от услуг няни, чтобы больше времени проводить с малышкой. У нее есть помощница, которая убирает и готовит, но ребенком занимается только она.

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