Не рискнул подойти: Влад Яма рассказал историю знакомства с женой

Украинский хореограф, танцор, а также судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма встретил свою будущую жену Лилиану в ночном клубе, но сразу подойти не решился.

Об этом он рассказал в студии Improve Live Show на Новом канале. По словам танцора, знакомство произошло спустя две недели в том же заведении.

"Я увидел Лилю и подумал, что она слишком красивая для меня, даже не рискнул подойти, – признался Влад..– Через две недели у меня был юбилей, и мы отмечали его в том же клубе".

"Ох, как они отмечали… – засмеялась Лилиана. – Плясали без футболок. Меня это привлекло. Кстати, там была Наталья Могилевская. Она танцевала почему-то не с Владом, а с… азербайджанцами".

"Потом друзья начали поочередно приводить в нашу VIP-комнату всех посетителей клуба, – продолжил рассказ Влад, – чтобы поздравить меня. И зашла Лиля. Тут у меня в груди стрельнуло".

Влад и Лилиана продолжили общение на танцполе, после чего поехали на кальян. Затем Яма провел девушку домой, где впервые ее поцеловал.

Пара поженилась в 2014 году, но об этом стало известно лишь два года назад. Сейчас супруги воспитывают сына Леона и задумываются о дочке.

Ранее Влад Яма впервые рассказал, как сделал предложение руки и сердца своей второй половинке - Лилиане.

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