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Солистка "НеАнгелов" угодила под капельницу на гастролях: что произошло

Слава сообщила поклонникам неприятную новость

пятница, 25 октября 2019, 09:59
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Участница украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская встревожила поклонников, опубликовав снимок, на котором она запечатлена под капельницей.

Соответствующее фото певица обнародовала на своей странице в Instagram. Слава сообщила, что она заболела на гастролях и с трудом выходила на сцену. А концерт в Кривом Роге отпела "из последних сил".

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Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

"Ненавижу болеть, особенно на гастролях. 1:45, а я кашель не могу собрать в кучу. Сегодня был потрясающий концерт, но из последних сил. Мое горло не заряжается. Пишите ваши рецепты быстрого становления на ноги! ПиСи: если бы не капельница и заливки, не знаю, как бы я на сцену выползала", - написала Каминская.

Поклонники и коллеги певицы шлют в комментариях свою любовь и желают Славе скорейшего выздоровления. А некоторые фаны делятся своими проверенными методами быстрого восстановления.

Группа "НеАнгелы" сейчас находится во всеукраинском туре в поддержку своего нового альбома "13", релиз которого состоялся 3 октября. В пластинку вошло 13 треков, среди которых есть и уже полюбившиеся многим песни "Удары", "До и после" и "Заряжается".

  • Ранее Слава Каминская призналась, что не долго была одна после развода с мужем Эдгаром в июле этого года. Певица добавила, что вполне может в очередной раз выйти замуж.
  • Также читайте на The Lime, какую официальную заработную плату получает Слава Каминская. Эта цифра вас удивит.

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