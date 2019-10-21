Солистка "НеАнгелов" призналась в новом романе после развода с мужем

Украинская поп-певица Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы", призналась, что не долго была одна после развода с мужем Эдгаром в июле этого года.

Не вдаваясь в подробности, в беседе с телеведущей Катей Осадчей для проекта "Світське життя" знаменитость рассказала о новых отношениях: "Да, у меня есть отношения. А что делать?" - поинтересовалась Каминская в ответ на вопрос о личной жизни.

Называть имя нового избранника вокалистка не спешит. В вопросах личной жизни Каминская придерживается принципа, что счастье любит тишину. При этом певица заверила телеведущую, что вполне может в очередной раз выйти замуж.

"Я и в пятый, и в шестой раз смогу выйти замуж. Если мне не будет подходить человек, который рядом со мной, то будет и пятый, и шестой..." - пояснила Каминская.

Напомним, несколько месяцев назад муж Славы Каминской Эдгар Каминский подал на развод. С подобным кризисом в отношениях пара столкнулась не впервые, правда, на этот раз помириться им уже не удалось. В понедельник, 1 июля, Подольский районный суд Киева принял решение о разводе супругов.

Подробностей о разводе пары до сих пор нет, Слава и Эдгар держат их в секрете. Как и не известно и то, с кем из родителей остануться дети - 4-летний Леонард и 3-летняя Лаура. В браке Слава и Эдгар прожили 5 лет.

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