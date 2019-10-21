RU  UA

Лайм

Солистка "НеАнгелов" призналась в новом романе после развода с мужем

Артистка не стала отрицать, что даже может выйти замуж

понедельник, 21 октября 2019, 17:02
читати статтю українською

Украинская поп-певица Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы", призналась, что не долго была одна после развода с мужем Эдгаром в июле этого года.

Не вдаваясь в подробности, в беседе с телеведущей Катей Осадчей для проекта "Світське життя" знаменитость рассказала о новых отношениях: "Да, у меня есть отношения. А что делать?" - поинтересовалась Каминская в ответ на вопрос о личной жизни.

Называть имя нового избранника вокалистка не спешит. В вопросах личной жизни Каминская придерживается принципа, что счастье любит тишину. При этом певица заверила телеведущую, что вполне может в очередной раз выйти замуж.

"Я и в пятый, и в шестой раз смогу выйти замуж. Если мне не будет подходить человек, который рядом со мной, то будет и пятый, и шестой..." - пояснила Каминская.

Напомним, несколько месяцев назад муж Славы Каминской Эдгар Каминский подал на развод. С подобным кризисом в отношениях пара столкнулась не впервые, правда, на этот раз помириться им уже не удалось. В понедельник, 1 июля, Подольский районный суд Киева принял решение о разводе супругов.

Подробностей о разводе пары до сих пор нет, Слава и Эдгар держат их в секрете. Как и не известно и то, с кем из родителей остануться дети - 4-летний Леонард и 3-летняя Лаура. В браке Слава и Эдгар прожили 5 лет.

  • Актриса Елена Кравец призналась на шоу "Танці з зірками", что ее 16-летняя дочь живет отдельно от семьи, однако отказалась назвать причину. Вот о чем промолчала в эфире звезда "Квартала".
  • Музыкант и продюсер Денис Повалий, сын певицы Таисии Повалий, показал в сети фотографии беременной супруги Ланы. Впервые о положении его возлюбленной стало известно в феврале.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Сын Повалий показал в сети беременную жену и рассказал о своих страхах перед родами

Впервые о положении супруги Ланы музыкант и сын знаменитой артистки рассказал еще в феврале

85-летняя Софи Лорен появилась на публике в облегающем наряде: как сегодня выглядит актриса

Софи Лорен удивила стройной фигурой - фото 85-летней итальянской актрисы

Год со дня ДТП: актеры "Дизель Шоу" почтили память погибшей коллеги

20 октября комики студии "Дизель Шоу" почтили память Марины Поплавской, которая погибла в ДТП

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: