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Думал, что я алкоголик: звезда "Трансформеров" рассказал о тяжелом психическом состоянии

Всему виной сложные отношения с семьей в начале актерской карьеры Шайи Лабафа

четверг, 31 октября 2019, 13:14
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33-летний актер Шайа Лабаф, сыгравший в блокбастерах "Трансформеры" (2007, 2009, 2011), признал, что страдает от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). В нем он винит раннее начало актерской карьеры и сложные отношения с семьей.

О своем состоянии актер рассказал в подкасте The Hollywood Reporter "Awards Chatter". Диагноз ПТСР ему поставили во время пребывания в реабилитационном центре, куда он по решению суда попал после пьяной ссоры с полицейским в 2017 году.

"Это был первый раз, когда мне сказали, что у меня ПТСР, - говорит он. - Я просто думал, что я алкоголик, настоящий пьяница, которому нужно с этим справиться. Я знал, что это проблема, но не догадывался, что есть еще одна совершенно другая вещь, которая мешает мне наладить хоть какой-то мир в моей жизни, разрушает мою способность общаться с людьми".

Трудности голливудского детства Шайи отражены в его еще не выпущенном автобиографическом фильме "Лапочка". В нем Лабаф рассказывает об отношениях с отцом-алкоголиком и напряженности, возникшей, когда семья юного актера стала зависеть от денег, которые он получал за свои фильмы.

"Для меня все было очень просто: иметь деньги - значит иметь семью, - говорит он. - Чем больше у меня было денег, тем больше я мог рассчитывать на свою семью. Так я это усвоил".

Сам себя Лабаф считает обычным ребенком, попавшим в по-настоящему необычную ситуацию: сложные детские годы сделали его звездой блокбастеров, после чего он достиг дна.

В последние годы актер часто попадал в заголовки СМИ не из-за выдающихся ролей, но из-за скандальных выходок. Ведущий подкаста The Hollywood Reporter признался, что автобиографический фильм Лабафа оставил у него чувство вины за то, что он высказывал пренебрежительные предположения об актере.

"Я не думаю, что вы ошиблись, считая меня хулиганом, - говорит Лабаф. - Но я думаю, что контекст действительно важен. И я думаю, что "Лапочка" контекстуализирует то, как я вел себя на публике. Я рад, что он эффективен".

Фильм, премьера которого состоялась в январе на кинофестивале "Сандэнс", будет выпущен 8 ноября.

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