Комедийный актер Кевин Харт впервые рассказал об аварии, в которой сломал позвоночник

Звезда фильмов "Очень страшное кино", "Хоббс и Шоу" и "Джуманджи" Кевин Харт впервые рассказал о серьезной автомобильной аварии, в которую попал 1 сентября 2019 года.

В результате инцидента комик получил серьезные травмы спины, требующие хирургического вмешательства. В Instagram он опубликовал эмоциональное видео, в котором документируется его выздоровление.

"Когда Бог говорит, ты должен слушать, - написал Харт. - Клянусь, жизнь забавная. Потому что некоторые из самых сумасшедших вещей, которые случаются с тобой, оказываются тем, что тебе нужно больше всего. И в этом случае я действительно чувствую, что Бог сказал мне остепениться".

Рано утром 1 сентября автомобиль Харта слетел с Малхолландского шоссе и покатился по набережной. Во время аварии за рулем был друг актера, также в салоне находилась женщина. Хотя оба они не получили опасных травм, их пришлось спасать из машины, разрезав ее болгаркой. Харта, чей позвоночник был сломан в трех местах, госпитализировали и сделали операцию, после которой он оставался в больнице в течение 10 дней. С тех пор актер проходит курс реабилитации.

"После аварии я смотрю на вещи по-другому, - сказал Харт на видео. - Я вижу жизнь с совершенно новой точки зрения. Я ценю жизнь, благодарен за свою семью, своих друзей. Я благодарен за людей, которые просто были рядом со мной. Потому что вы поддерживали меня, мои поклонники. Я благодарен за всю вашу любовь и поддержку".

Он закончил свое обращение обнадеживающим комментарием.

"Не воспринимайте сегодня как должное, потому что завтра нам не гарантировано, - сказал актер. - Я благодарен за то, что я все еще здесь, на пути к большей и лучшей версии себя. С нетерпением жду удивительного 2020 года".

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