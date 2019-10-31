Бывшая жена Джонни Деппа заявила, что он платил за молчание свидетелям насилия в их семье

Актриса Эмбер Херд ("Аквамен") обвинила бывшего мужа Джонни Деппа в том, что он платил "миллионы долларов" за молчание свидетелям его предполагаемого насилия, сообщает The Blast. Кроме того, она привлекла к суду компанию The Mandel Group, управлявшую бизнесом Джонни с 1999 по 2016 год. Актриса требует от фирмы обнародовать записи о любых выплатах возможным свидетелям.

33-летняя Эмбер Херд утверждает, что у фирмы The Mandel Group (TMG) есть записи о деловых и личных сделках Джонни. Также в заявлении говорится, что руководитель компании Доэл Мэндель был проинформирован службой безопасности и персоналом дома о том, что актер был "крайне нестабильным", иногда прибегал к физическому насилию и сильно ударил Херд во время ссоры в 2014 году.

Адвокат Херд Роберта Каплан рассказала, что Джонни и TMG прекратили сотрудничать в 2016 году на фоне неприятного спора. Она утверждает, что в агентстве знали, что Депп обижал актрису и заставлял своих сотрудников делать ложные публичные заявления, отрицающие этот факт.

"TMG также выплатила миллионы долларов различным сотрудникам г-на Деппа, многие из которых являются свидетелями в деле г-на Деппа против г-жи Херд", - добавила адвокат.

Напомним, что 56-летний Джонни Депп подал против бывшей жены иск за клевету, утверждая, что в 2016 году она изложила СМИ ложную информацию о насилии в семье. Актер требует от Эмбер Херд 50 миллионов долларов.

Сама Эмбер пытается доказать, что Депп избил ее во время их короткого брака - обвинение, которое он долго отрицал на протяжении всего их развода и последующих размолвок.

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