RU  UA

Лайм

Бывшая жена Джонни Деппа заявила, что он платил за молчание свидетелям насилия в их семье

Конфликт актера и Эмбер Херд не сбавляет оборотов

четверг, 31 октября 2019, 11:48
читати статтю українською

Актриса Эмбер Херд ("Аквамен") обвинила бывшего мужа Джонни Деппа в том, что он платил "миллионы долларов" за молчание свидетелям его предполагаемого насилия, сообщает The Blast. Кроме того, она привлекла к суду компанию The Mandel Group, управлявшую бизнесом Джонни с 1999 по 2016 год. Актриса требует от фирмы обнародовать записи о любых выплатах возможным свидетелям.

33-летняя Эмбер Херд утверждает, что у фирмы The Mandel Group (TMG) есть записи о деловых и личных сделках Джонни. Также в заявлении говорится, что руководитель компании Доэл Мэндель был проинформирован службой безопасности и персоналом дома о том, что актер был "крайне нестабильным", иногда прибегал к физическому насилию и сильно ударил Херд во время ссоры в 2014 году.

Адвокат Херд Роберта Каплан рассказала, что Джонни и TMG прекратили сотрудничать в 2016 году на фоне неприятного спора. Она утверждает, что в агентстве знали, что Депп обижал актрису и заставлял своих сотрудников делать ложные публичные заявления, отрицающие этот факт.

"TMG также выплатила миллионы долларов различным сотрудникам г-на Деппа, многие из которых являются свидетелями в деле г-на Деппа против г-жи Херд", - добавила адвокат.

Напомним, что 56-летний Джонни Депп подал против бывшей жены иск за клевету, утверждая, что в 2016 году она изложила СМИ ложную информацию о насилии в семье. Актер требует от Эмбер Херд 50 миллионов долларов.

Сама Эмбер пытается доказать, что Депп избил ее во время их короткого брака - обвинение, которое он долго отрицал на протяжении всего их развода и последующих размолвок.

  • Над звездой Джонни Деппа на голливудской Аллее славы надругались вандалы. 56-летнего актера оскорбили и назвали "фальшивкой".
  • Ранее Dior удалил ролик с Джонни Деппом из-за скандала: рекламу обвинили в культурной апроприации и неуважении к американским индейцам.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

На супермодель Эмили Ратаковски подали в суд за фото в Instagram

Эмили Ратаковски в Инстаграм опубликовала свое фото и получила иск от папарацци

Адвокаты и шпионы: Роуз Макгоуэн рассказала, как Вайнштейн запугивал ее после изнасилования

Испуганная Леся Никитюк в ответ разыграла Педана: похоже, ее пранк оказался круче

Ведущая испугалась, но тут же придумала, как отомстить шутнику. И ей это удалось

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: