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Стесняется: в сети обсуждают выход в свет Ани Лорак и ее молодого бойфренда

Влюбленные посетили модный показ в Италии

четверг, 31 октября 2019, 11:32
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В итальянском городе Вероне прошел модный показ бельевого бренда Intimissimi. Мероприятие посетили многие знаменитости, в их числе - певица Ани Лорак и ее новый возлюбленный Егор Глеб.

Снимками с мероприятия артистка поделилась на своей странице в Instagram. Примечательно, что полностью бойфренда певица не показывает, что очень возмущает ее фанов, которые с нетерпением ждут, когда Ани Лорак начнет открыто демонстрировать свое счастье.

"А можно фото с целым Егором? Нравитесь!", "Егор стесняется старой Лорак", "Если честно, то уже смешно смотреть, что Глеб постоянно прячется", "Ему стыдно, кто она, а кто он", "Рядом с Лорак сидит и прячется", "Каждый раз смотрю на фото с ним и думаю: Ну зачем он вам?", "Это и есть фото с Егором", "Молодой человек ведет себя "странно", он видно не хочет светиться с вами", - комментируют поклонники под постом певицы.

Для модного показа Ани Лорак выбрала черный костюм в пижамном стиле, короткий топ и блестящие ботильоны. Егор нарядился в темно-серые джинсы, черную футболку и бейсболку, которая является неотъемлемой частью его стиля.

  • Ранее Ани Лорак впервые рассказала о романе с Егором Глебом, который младше певицы на 15 лет. Каролина призналась, где познакомилась с молодым человеком, как возникла симпатия, а также собирается ли она снова выходить замуж.
  • Бывший муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, вскоре после развода с певицей встретил новую любовь. Мужчина показал избранницу в своем Instagram и назвал ее имя.

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