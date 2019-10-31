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Весь Дубай выкупила: Камалия показала свой роскошный особняк

Дизайном дома занималась сама певица

четверг, 31 октября 2019, 13:50
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Украинская поп-певица Камалия и ее муж-миллиардер Мохаммад Захур, которые рассказали о воспитании дочерей-двойняшек, показали свой роскошный особняк.

Как оказалось, дизайном дома занималась сама певица. Здесь можно заметить смешение стилей: барокко, восток и постмодерн. И все основано на конусообразных формах, пишет Viva!

"Нам тут очень нравится. У дома хорошая аура. А еще Камалия декор дома сделала сама. Она, наверное, весь Дубай выкупила, все оттуда везла", - признался Захур.

Муж певицы не скрывает, что у них в доме матриархат. "Как сказала Камалия – так и будет", – говорит Мохаммад. Строга певица и со своими детьми - двойняшками Арабеллой и Мирабеллой. "Когда я с ними остаюсь один на один, девочки меня беспрекословно слушаются", - говорила ранее Камалия.

  • Ранее Камалия решилась на откровенные признания: в детстве будущая знаменитость неоднократно становилась жертвой отца-садиста.
  • Камалия рассказала о самом дорогом подарке из тех, что едва ли не каждый день ей дарит супруг. При этом, как отметила певица, это самый дорогой, но не самый ценный его презент.

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