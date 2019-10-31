Весь Дубай выкупила: Камалия показала свой роскошный особняк

Украинская поп-певица Камалия и ее муж-миллиардер Мохаммад Захур, которые рассказали о воспитании дочерей-двойняшек, показали свой роскошный особняк.

Как оказалось, дизайном дома занималась сама певица. Здесь можно заметить смешение стилей: барокко, восток и постмодерн. И все основано на конусообразных формах, пишет Viva!



"Нам тут очень нравится. У дома хорошая аура. А еще Камалия декор дома сделала сама. Она, наверное, весь Дубай выкупила, все оттуда везла", - признался Захур.

Муж певицы не скрывает, что у них в доме матриархат. "Как сказала Камалия – так и будет", – говорит Мохаммад. Строга певица и со своими детьми - двойняшками Арабеллой и Мирабеллой. "Когда я с ними остаюсь один на один, девочки меня беспрекословно слушаются", - говорила ранее Камалия.

Ранее Камалия решилась на откровенные признания: в детстве будущая знаменитость неоднократно становилась жертвой отца-садиста.

Камалия рассказала о самом дорогом подарке из тех, что едва ли не каждый день ей дарит супруг. При этом, как отметила певица, это самый дорогой, но не самый ценный его презент.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.