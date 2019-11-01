46-летняя Хайди Клум шокировала публику пугающим костюмом на Хэллоуин

Хайди Клум подтвердила звание Королевы Хэллоуина: 46-летняя немецкая супермодель, известная любовью к сложным и необычным костюмам, пришла на вечеринку в Нью-Йорке в образе инопланетного гуманоида.

Супермодель позволила фанатам воочию наблюдать за процессом перевоплощения из красотки в чудовище: Клум гримировали перед стеклянным окном в магазине Amazon в Нью-Йорке.

На подготовку Хайди к Хэллоуину ушло 13 часов. Ее костюм оказался настолько реалистичным, что модель могла бы отправиться прямиком на съемки фантастического хоррора о кровожадных пришельцах. Муж Хайди, 30-летний музыкант Том Каулитц, сопровождал ее в защитном костюме окровавленного астронавта.

На вечеринке к паре присоединился брат-близнец Тома Каулитца Билл, с которым они c 2001 года играют в рок-группе Tokio Hotel. Его костюм оказался проще: музыкант повторил образ Коналла из фильма "Малефисента: Владычица тьмы".

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