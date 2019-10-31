Дизайнер создала "живые" платья - они сами меняют формы, но в любом случае выглядят очень странно

Дизайнер Йин Гао из Монреаля (Канада) создала коллекцию роботизированных платьев, которые могут самостоятельно менять свои формы - расширяться или сжиматься как живые, в зависимости от окружающей среды.

Пока коллекция Гао состоит лишь из двух нарядов: Flow Water и Standing Time. В работе дизайнер применила датчики света и цветов, а также миниатюрные камеры, управляемые микрокомпьютером Raspberry PI, пишет Dezeen.

Встроенные сенсоры передают данные на плату компьютера, та, в свою очередь, посылает сигналы механизмам, скрытым под силиконом: они начинают сжиматься и пульсировать.

Примечательно, что это не первый подобный проект Йин Гао. Ранее дизайнер и профессор Университета Квебека уже представляла "живые" платья, но первые ее роботизированные нарды реагировали лишь на приближение другого человека.

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