RU  UA

Лайм

Аферисты использовали Киану Ривза и звезду "Черной пантеры" для лживой рекламы

Актеры помогли "благотворительной организации", о которой ничего не знали

пятница, 1 ноября 2019, 16:04
читати статтю українською

Голливудская "благотворительная организация" использовала имя Киану Ривза для продажи дорогих билетов. В рекламе говорилось, что актер будет присутствовать на мероприятии, но сам он никогда об этом не слышал, сообщает Page Six.

Организация, названная "Глобальной Благотворительной Инициативой" (ГБИ), продавала билеты стоимостью до 1000 долларов, чтобы "искоренить бедность в глобальном масштабе путем изменения мышления". В своей рекламе они призывали присоединиться к голливудским звездам, в том числе Киану - "скромному и любящему человечество актеру, который поддерживает ГБИ".

Люди, купившие билеты ради встречи с Ривзом, не обнаружили его на мероприятии. По словам представителя актера, он ничего не знал о событии и не имеет никакого отношения к этой организации. Фотографии Киану использовали в рекламе без его разрешения.

Аналогичная участь постигла Чедвика Боузмана, звезду фильма "Черная пантера". Актер пришел на вечер по просьбе приятия, но поспешил уйти, когда ему собрались вручать награду. Представитель Боузмана также подтвердил, что имя и изображения Чедвика использовались аферистами без его разрешения.

"На месте Боузмана уведомили, что он получит награду. Он принял решение уйти, так как не ожидал, что будет на мероприятии в центре внимания", - говорится в заявлении.

Основатель ГБИ Гершом Сикаала утверждает, что учился в "Кембриджском университете в Замбии", имеет "Почетную степень государственного деятеля в области философии и гуманности" и является "послом доброй воли в ООН".

  • Киану Ривз стал продюсером фильма "Балерина". Спин-офф "Джона Уика" расскажет о женщине-киллере, которая мстит за убитую семью.
  • Фильм "Матрица 4" обрастает первыми подробностями. Теперь мы знаем, что к Киану Ривзу и Кэрри-Энн Мосс в главных ролях присоединится звезда фильма "Аквамен".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Не та мама, с которой мы выросли: дети Деми Мур рассказали об алкоголизме актрисы

Алкогольная зависимость Деми Мур - дочери актрисы от Брюса Уиллиса рассказали о срыве матери

Экс-солистка "ВИА Гры" Алена Винницкая рассказала, почему не живет с мужем

Вместе супруги прожили более 20 лет, однако сейчас им пришлось вібрать другой формат отношений

Спустил с лестницы: звезда "Крепостной" рассказала о побоях бывшего мужа

Актриса и участница "Танців з зірками" Ксения Мишина откровенно рассказала, как была жертвой насилия со стороны отца ее ребенка.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: