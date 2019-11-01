Аферисты использовали Киану Ривза и звезду "Черной пантеры" для лживой рекламы

Голливудская "благотворительная организация" использовала имя Киану Ривза для продажи дорогих билетов. В рекламе говорилось, что актер будет присутствовать на мероприятии, но сам он никогда об этом не слышал, сообщает Page Six.

Организация, названная "Глобальной Благотворительной Инициативой" (ГБИ), продавала билеты стоимостью до 1000 долларов, чтобы "искоренить бедность в глобальном масштабе путем изменения мышления". В своей рекламе они призывали присоединиться к голливудским звездам, в том числе Киану - "скромному и любящему человечество актеру, который поддерживает ГБИ".

Люди, купившие билеты ради встречи с Ривзом, не обнаружили его на мероприятии. По словам представителя актера, он ничего не знал о событии и не имеет никакого отношения к этой организации. Фотографии Киану использовали в рекламе без его разрешения.

Аналогичная участь постигла Чедвика Боузмана, звезду фильма "Черная пантера". Актер пришел на вечер по просьбе приятия, но поспешил уйти, когда ему собрались вручать награду. Представитель Боузмана также подтвердил, что имя и изображения Чедвика использовались аферистами без его разрешения.

"На месте Боузмана уведомили, что он получит награду. Он принял решение уйти, так как не ожидал, что будет на мероприятии в центре внимания", - говорится в заявлении.

Основатель ГБИ Гершом Сикаала утверждает, что учился в "Кембриджском университете в Замбии", имеет "Почетную степень государственного деятеля в области философии и гуманности" и является "послом доброй воли в ООН".

Киану Ривз стал продюсером фильма "Балерина". Спин-офф "Джона Уика" расскажет о женщине-киллере, которая мстит за убитую семью.

Фильм "Матрица 4" обрастает первыми подробностями. Теперь мы знаем, что к Киану Ривзу и Кэрри-Энн Мосс в главных ролях присоединится звезда фильма "Аквамен".

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