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Оксана Марченко показала роскошную домашнюю кухню с позолотой: видео

Кухню ведущая называла ранее любимым местом в доме

пятница, 1 ноября 2019, 20:18
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Украинская телеведущая Оксана Марченко, супруга скандального политика Виктора Медведчука, рассказала своим поклонникам, с чего обыкновенно начинает свое утро. На личной странице в Instagram знаменитость опубликовала видео-рецепт зеленого смузи, который приготовила на роскошной кухне с позолотой.

"Доброе утро, друзья. Разнообразим завтрак зеленым смузи, я его очень люблю. Смотрите, как просто", - прокомментировала ролик 46-летняя знаменитость.

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Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

Ранее в своих интервью Оксана Марченко уже упоминала, что любимым местом в ее доме является именно кухня - место, которое не требует этикета и не признает статусов.

Насколько можно судить по ролику, для кухни Оксана Марченко и Виктор Медведчук предпочли светлые тона, позолоту и фурнитуру в тон. Прежде ведущая также упоминала, что обустройством жилья и его интерьером они с супругом занимались самостоятельно.

В комментариях к опубликованному видео фолловеры Марченко отметили привлекательный дизайн кухни. Некоторые же признались, что не любят позолоту в домах, а уж тем более на кухне.

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