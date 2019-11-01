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Спустил с лестницы: звезда "Крепостной" рассказала о побоях бывшего мужа

Актриса поделилась непростой историей

пятница, 1 ноября 2019, 17:47
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Актриса Ксения Мишина, звезда нашумевшего украинского сериала "Кріпосна" на канале СТБ, прошла через неудачные отношения, от которых у нее остался сын Платон.

Об этом артистка откровенно рассказала в программе "Зірковий шлях". По словам девушки, сначала это было психологическое издевательство, но после расставания мужчина применил физическую силу.

"Все пошло просто наперекосяк и для меня это было крайне странно. Человек просто изменился и стал отвратительно себя вести. И я поняла, что я терпеть это не буду. Это было психологическое издевательство", - вспоминает Ксения.

Но спустя четыре года после разрыва бывший возлюбленный неожиданно вернулся. Он пришел в театр, где на тот момент Мишина работала.

"Был момент, когда через 4 года, сыночку 4 или 5 лет было, появился. В театре. В общем побил меня. Непонятно за что. То есть в пьяном виде. Шел спектакль, я вышла из спектакля и меня просто спустили с лестницы. Потом какие-то люди мне звонили, адвокаты. С какой целью - я не понимаю. Это был полнейший цирк", - рассказала звезда.

Сейчас Ксения сама воспитывает сына, а также мечтает о дочери и счастливой семье.

  • Ранее Ксения Мишина призналась, что однажды она разрушила чужую семью. Актриса добавила, что после этого случая у нее внутри появилась "некая штука", которая не позволит ей больше влюбиться в женатого мужчину.
  • Ксения Мишина стала героиней октябрьского номера журнала "Караван историй". Актриса украсила обложку глянца и снялась в пикантной фотосессии.

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