Участник шоу "Зважені та щасливі" женился: романтические фото со свадьбы

Участник шоу "Зважені та щасливі-4" на канале СТБ Дмитрий Завоюра сообщил радостную новость - недавно он женился на своей возлюбленной Анне.

Фото со свадьбы молодой человек опубликовал на своей странице в Instagram.

"Счастье любит тишину? Кто-то говорит, что лучше никому не рассказывать о своем счастье, типа счастье любит тишину. А кто-то не может держать это в себе и рассказывает о своем счастье всему миру. Как мне кажется это деление возникло из-за завистников. Это очень неправильно, но то такие люди", - считает Дмитрий.

Новоиспеченный муж также рассказал, как его жизнь изменилась после бракосочетания.

"Жизнь после свадьбы существует. Теперь вопрос "Когда свадьба?" сменился вопросом "Когда дети?". В разговоре с людьми научился называть Аню женой, а не девушкой. Пальцы похудели настолько, что теперь кольцо великовато, и жена каждый день грозится меня откормить. А если серьезно, то мы увеличили масштабы общих целей нашей семьи. Короче, жизнь после свадьбы еще лучше. Проверено", - поделился Завоюра.

Напомним, Дмитрию Завоюре удалось сбросить 64 килограмма благодаря участию в проекте "Зважені та щасливі". Он пришел в реалити стеснительным и слабым 20-летним парнем, но в конце шоу превратился в красивого и сильного мужчину. Сегодня Дмитрий помогает и другим поверить в себя.

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