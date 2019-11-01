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Все плакали, я тоже: Александр Педан вспомнил, как сделал предложение жене

Шоумен поделился личной историей

пятница, 1 ноября 2019, 11:16
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Украинский телеведущий и видеоблогер Александр Педан счастлив в браке уже 16 лет. Спустя столько времени, шоумен решил рассказать, как он будучи 21-летним парнем решился на важный шаг.

О том, как он сделал предложение, ведущий поведал в программе "Зірковий шлях".

"Я начал у нее подживать. Пожил там полгода. Мы поехали к жене в деревню, на всякие праздники. Ну и тут дед говорит: Так что, я уже рублю свинью? Я говорю: Рубите. Я не знал, что свинью рубят на свадьбу, ребята, я не знал этих всех прикольчиков", – говорит Педан.

"Я купил кольцо, сделал ужин у мамы дома, пригласил жену, на колени, все красиво, все плакали, я тоже", – вспомнил шоумен.

Сейчас супруги воспитывают двоих детей - 14-летнюю дочь Валерию и сына Марка, который появился на свет в декабре 2016-го.

  • Влад Яма впервые рассказал, как сделал предложение руки и сердца своей второй половинке - супруге Лилиане. По словам танцора, этот трогательный момент произошел на Новый год.
  • Леся Никитюк рассказала поклонникам о неком жестком розыгрыше Александра Педана, в результате которого ей потребовалась помощь медиков. Позже телеведущая решила проучить шутника.

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