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Испуганная Леся Никитюк в ответ разыграла Педана: похоже, ее пранк оказался круче

Ведущая испугалась, но тут же придумала, как отомстить шутнику

четверг, 24 октября 2019, 16:54
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Госпитализация Леси Никитюк после жесткого пранка Александра Педана, оказалась ответным розыгрышем телеведущей. Пранк со стрельбой и полицией утром 24 октября действительно был, по словам Никитюк, она испугалась до слез и решила проучить шутника.

Об этом знаменитость рассказала в личных Instagram-"сториз", где так же добавила, что не собирается ругаться с Педаном. Врачи и заявления, мол, она прекращает все отношения с ним были лишь частью ее ответки. И она оказалась круче, так как Педан поверил и приехал к Никитюк в студию с букетом роз просить прощения.

"Я реально была в стрессе, я ревела, сердце выскакивало из груди. Но я еще тот игрок и решила идти до конца и разыграть его. Я решила, что Педан должен обо**аться, как я это сделала сегодня утром", - посмеялась на видео Никитюк.

"Он подарил мне цветы, я ему - шарики. В итога Саша потратился очень сильно, а мой розыгрыш обошелся в 17 гривен на шарики", - добавила ведущая.

В сториз Никитюк также появились фото, на которых они с Александром Педаном вместе запечатлены в студии: "Так кто кого разыграл, Сашенька?" - продолжила смеяться Никитюк.

Напомним, утром 24 октября Леся Никитюк рассказала поклонникам о неком жестком розыгрыше Александра Педана, в результате которого ей потребовалась помощь медиков. Подробности пранка по-прежнему остаются неизвестными.

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