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С годами люблю больше: Евгений Кошевой рассказал об отношениях с женой

Супруги в браке 12 лет

суббота, 2 ноября 2019, 11:52
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Звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, который счастливо женат уже 12 лет, откровенно рассказал, как изменилось его отношение к супруге спустя годы брака.

Так, в интервью Дмитрию Гордону шоумен признался, что с годами его чувства усилились (видео смотрите на странице ниже).

Отвечая на вопрос ведущего, любит ли он Ксению с годами больше или считает, что чувства переросли в привычку, Кошевой ответил: "Это не привычка, ни в коем случае. Больше, конечно больше".

"Где-то что-то новое узнаешь, где-то опережаешь ее в мыслях, знаешь, как она поступит в той или иной ситуации. Мы читаем друг друга как книжку, листаем и задерживаемся на нескольких страницах по несколько раз", - добавил Кошевой.

Евгений также назвал свой идеальный семейный вечер. "Мы включаем сериал и можем смотреть до 4-5 утра. Ужинаем, пьем, дети играют между собой, иногда, правда, мешают нам смотреть и приходится ставить на паузу", - рассказал актер.

Напомним, что Евгений и Ксения Кошевые уже 12 лет вместе. На сегодняшний день пара воспитывает двоих дочерей - 11-летнюю Варвару и 5-летнюю Серафиму.

  • Ранее Ксения Кошевая рассказала, как Евгений сделал ей предложение выйти за него замуж. На тот момент у него не было с собой даже кольца.
  • В сети обсуждают платье Елены Зеленской на День Независимости. Его для первой леди Украины сшила Ксения Кошевая. Жена актера никогда не афишировала, что занимается производством одежды, поэтому эта новость стала для многих неожиданностью.

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