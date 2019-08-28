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В сети обсуждают платье Елены Зеленской на День Независимости: его сшила жена Кошевого

Цена наряда - до пяти тысяч гривен

среда, 28 августа 2019, 15:16
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Пользователи сети активно обсуждают образ Елены Зеленской на праздновании Дня Независимости в Киеве. Первая леди страны появилась на мероприятии в белоснежном платье украинского бренда PICO.

Интересно, что основательницей и дизайнером этой марки является жена звезды студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Ксения, пишет "КП" в Украине". Жена актера никогда не афишировала, что занимается производством одежды, поэтому эта новость стала для многих неожиданностью.

По словам Ксении Кошевой, они давно дружат с Еленой Зеленской. "Мы с Леной очень давно дружим семьями, еще со времен "95 Квартала". У нас мужья вместе работали. Поэтому Лена ко мне и обратилась. Знала, что я могу это сделать быстро и качественно", - отметила дизайнер.

Ксения также рассказала, что платье было изготовлено в кратчайшие сроки. А цена наряда очень демократичная - до пяти тысяч гривен.

"Нам показали картинку, как наряд примерно должен выглядеть. Пошив платья с двумя примерками занял два с половиной дня. Это был очень срочный и достаточно сложный заказ. Были пожелания и предпочтения по фасону, длине рукава, длине подола", - призналась Кошевая.

Пользователям сети пришелся по вкусу белоснежный наряд первой леди Украины. "Очень красивое платье", "Красивая первая леди", "Очень красиво! Шикарный белый цвет всего праздника", "Вы очень красивая", - пишут комментаторы.

  • Ранее в сети активно обсуждался гардероб Елены Зеленской на красной дорожке аэропорта Канады. Если точнее - ее босоножки. Первую леди осудили за грубое нарушение этикета. Однако, судя по всему, с выводами поспешили. Непосредственно для встречи с важными лицами супруга гаранта выбрала совершенно другой образ.

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