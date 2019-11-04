RU  UA

Лайм

MARUV получила в Испании престижную премию от MTV как российская певица

Премия прошла в городе Севилья (Испания)

понедельник, 4 ноября 2019, 12:38
читати статтю українською

Украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун) похвасталась фанам успехами в Европе - в ночь на 4 ноября певица получила в Испании награду MTV Europe Music Awards. Что правда, в категории "Лучший российский исполнитель".

Фото и видео из Севильи появились в Instagram-сториз MARUV и на странице российского MTV. Полный список лауреатов премии также представлен на официальном сайте MTV EMA 2019.

Примечательно, что в категорию "Лучший российский исполнитель" MARUV вошла с такими артистами РФ как Face, Noize MC, Zivert, Little Big. В целом же главные награды в эту ночь достались звездам вроде Тэйлор Свифт, Билли Айлиш, Green Day и другим.

Что же касается MARUV, певица лично отправилась в Испанию за наградой, где также вышла на красную дорожку премии.

  • Ранее организаторы премии M1 Music Awards 2019 объявили номинантов. Церемония награждения пройдет уже 30 ноября в Киеве.
  • В Нью-Джерси (США) прошла церемония награждения премии MTV Video Music Awards 2019 (VMA). Больше всего номинаций получили поп-певицы Тейлор Свифт и Ариана Гранде.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Экс-солистка "ВИА Гры" впервые рассказала, как пластика груди едва не обернулась для нее горем

Спустя годы певица Миша Романова решилась на откровенное признание

Честь провести с ней время: Леонардо ДиКаприо рассказал, кого считает лидером нашего времени

Леонардо ДиКаприо объединился с Гретой Тунберг для защиты природы - фото

Брат Меган Маркл снялся в рекламе об ограблении Букингемского дворца

Сводный брат Меган Маркл наживается на родственных связях в рекламе пива об ограблении королевского дворца

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: