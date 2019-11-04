MARUV получила в Испании престижную премию от MTV как российская певица

Украинская исполнительница MARUV (Анна Корсун) похвасталась фанам успехами в Европе - в ночь на 4 ноября певица получила в Испании награду MTV Europe Music Awards. Что правда, в категории "Лучший российский исполнитель".

Фото и видео из Севильи появились в Instagram-сториз MARUV и на странице российского MTV. Полный список лауреатов премии также представлен на официальном сайте MTV EMA 2019.

Примечательно, что в категорию "Лучший российский исполнитель" MARUV вошла с такими артистами РФ как Face, Noize MC, Zivert, Little Big. В целом же главные награды в эту ночь достались звездам вроде Тэйлор Свифт, Билли Айлиш, Green Day и другим.

Что же касается MARUV, певица лично отправилась в Испанию за наградой, где также вышла на красную дорожку премии.

Ранее организаторы премии M1 Music Awards 2019 объявили номинантов. Церемония награждения пройдет уже 30 ноября в Киеве.

В Нью-Джерси (США) прошла церемония награждения премии MTV Video Music Awards 2019 (VMA). Больше всего номинаций получили поп-певицы Тейлор Свифт и Ариана Гранде.

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