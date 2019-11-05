Антонио Бандерас рассказал, как изменилась его жизнь после инфаркта

59-летний Антонио Бандерас в интервью изданию Entertainment Tonight рассказал о том, как сердечный приступ в 2017 году изменил его взгляды на жизнь.

"Для нас, актеров, все, что происходит в жизни, влияет на нашу карьеру. Я не верю тем людям, которые говорят: "Нет, моя карьера и личная жизнь - это разные вещи". В моем случае это не так, - сказал Бандерас. - Очевидно, это событие [инфаркт] было очень драматичным. Оно открыло мне глаза и расставило приоритеты в порядке, который отличался от предыдущего. Так что да, это изменило мою жизнь и, вероятно, изменит мою игру".

На прошлой неделе Бандерас на вечернем шоу Jimmy Kimmel Live рассказал, что его давняя подруга Николь Кимпел спасла ему жизнь, когда случился сердечный приступ.

"Когда у меня начались симптомы, и я четко знал, что происходит, она дала мне аспирин, и это спасло мне жизнь. Итак, у меня появился второй шанс, и с тех пор кое-что изменилось в моей жизни", - рассказал актер.

То, как изменилась актерская игра Бандераса после инфаркта, зрители могли увидеть в фильме "Боль и слава" Педро Альмодовара (2019). Блестяще сыграв стареющего режиссера Сальвадора Майо, он получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль.

Антонио Бандерас сравнил свою девушку с бывшей женой Мелани Гриффит. Николь Кимпел привлекла актера своей уравновешенностью, чего не скажешь о взрывном характере Гриффит.

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