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Деми Мур призналась в разрушительной зависимости от бывшего мужа

Отношения актрисы с Эштоном Катчером обернулись для нее большими проблемами

вторник, 5 ноября 2019, 12:51
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Деми Мур рассказала о "разрушительном эффекте", который оказали на нее отношения с бывшем мужем Эштоном Катчером. 56-летняя актриса раскрыла подробности личной жизни на шоу Джады Пинкетт Смит "Red Table", куда пришла с дочерьми Румер и Таллулой.

Голливудская звезда описала свои отношения с Катчером как "зависимость и взаимозависимость".

"Моя зависимость от Эштона была разрушительной, потому что эмоционально уносила меня", - говорит актриса, констатируя, что последствия этой связи отразились и на ее детях.

"Мне приходилось наблюдать всю эту историю с Эштоном, потому что все [сестры] переехали, и там жила только я, - подтверждает 28-летняя Таллула Уиллис. - Я чувствовала себя забытой и действительно верила в то, что мама меня не любит".

Деми была замужем за Эштоном в течение восьми лет, прежде чем они развелись в 2013 году. После этого актриса прервала период 20-летней трезвости и снова начала пить.

"Я придумала свою собственную историю, в которой Эштон хотел кого-то, с кем мог бы выпить вина, развлекаться, - говорит она. - Он не причина того, почему я открыла эту дверь. Я хотела быть кем-то другим, чем я есть. И я отдала свою силу".

  • Деми Мур рассказала, что в возрасте 15 лет стала жертвой изнасилования. Преступник утверждал, что заплатил ее матери 500 долларов.
  • Сын Майкла Дугласа сделал скандальное признание: в детстве отец просил его разносить марихуану на вечеринках. Позже Кэмерон Дуглас неоднократно попадал в неприятности из-за наркотиков.

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