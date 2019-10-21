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Отец приказывал разносить гостям марихуану: сын Майкла Дугласа сделал скандальное признание

Став взрослым, Кэмерон Дуглас неоднократно попадал в неприятности из-за наркотиков

понедельник, 21 октября 2019, 13:26
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40-летний сын Майкла Дугласа Кэмерон выпустил книгу мемуаров "Долгий путь домой", в которой заявил, что в детстве знаменитый отец поручал ему разносить гостям марихуану на вечеринках.

Издание Mirror пишет, что книга, помимо скандальных признаний об отношениях с 75-летним Майклом Дугласом, включает рассказы о семилетнем пребывании Кэмерона в тюрьме и его борьбе с наркозависимостью.

В одном отрывке мужчина описывает, как по приказу отца раздавал взрослым джойнты - самокрутки с марихуаной.

"Даже будучи очень маленьким ребенком я бегал с джойнтами взад-вперед. Папа говорил: "Эй, принеси это своему дяде", и я нес, лишь спустя годы осознав, что это было, - пишет он. - Когда я становился старше, я лазил по балконам и видел больше, чем должен был: красивые взрослые делали то, что делают красивые взрослые, живущие в избытке".

У Майкла и Кэмерона были напряженные отношения на протяжении многих лет: в 1999 году сын Дугласа был впервые арестован за хранение наркотиков, а в 2005 году история повторилась: полиция обнаружила в машине Кэмерона шприц, полный жидкого кокаина. Примерно в это же время юноша принимал метамфетамин - психостимулятор с очень высоким потенциалом к формированию зависимости.

Кэмерон был приговорен к семи годам тюремного заключения, и Майкл признал, что тюрьма - лучший шанс для его сына очиститься.

Кэмерон Дуглас - сын Майкла от первого брака с женой Диандрой Лукер. Сегодня он воспитывает двухлетнюю дочь Луа вместе с давней подругой Вивиан Тибес. Также он работает над возобновлением своей актерской карьеры, хорошо общается с отцом и испытывает глубокую благодарность за то, что его семья никогда от него не отворачивалась.

  • Ранее Кэтрин Зета-Джонс поделилась редким фото с отцом мужа: скоро Кирку Дугласу исполнится 103 года
  • В 2019 году сразу несколько звезд выпустили скандальные мемуары. Так, Деми Мур в своей книге рассказала шокирующую историю, как ее изнасиловал пожилой знакомый матери.

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Раздел: ЛаймСкандал
Теги: Майкл Дуглас

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