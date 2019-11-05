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Киану Ривза заподозрили в романе: актер-одиночка вышел в свет рука об руку с художницей

Представители актера отмалчиваются, но фотографии пары говорят сами за себя

вторник, 5 ноября 2019, 10:40
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Киану Ривз появился на красной дорожке гала-концерта "LACMA Art + Film" в Лос-Анджелесе рука об руку с художницей Александрой Грант. Издание People сообщает, что пара с улыбкой позировала для камер, не отпуская друг друга.

55-летний актер выбрал для торжественного мероприятия черный костюм в духе Джона Уика, а его 46-летняя подруга - темно-синее платье с глубоким V-образным вырезом.

Ривз и Грант были друзьями и коллегами в течение многих лет. В 2011 году Александра работала с Киану над его книгой "Ода счастью", а в 2016 году книга Ривза "Тени" вышла с ее иллюстрациями. Также в 2017 году пара основала издательство "X Artists 'Books".

За свою 35-летнюю карьеру Киану никогда не позировал с девушкой на красной дорожке, хотя в прошлом его связывали с Сандрой Баллок и Амандой Де Каденет. Его самые серьезные отношения, известные прессе, были с покойной Дженнифер Сайм, которая трагически погибла в автокатастрофе в 2001 году.

  • Аферисты использовали Киану Ривза и звезду "Черной пантеры" для лживой рекламы. Актеры помогли "благотворительной организации", о которой ничего не знали.
  • Киану Ривз выступил продюсером фильма "Балерина" о женщине-киллере, которая мстит за убитую семью. Боевик станет спин-оффом популярной франшизы Джон Уик.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Киану Ривз

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