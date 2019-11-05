Не замужем и счастлива: Эмма Уотсон раскритиковала стереотипы о 30-летних женщинах

Эмма Уотсон, чей новый фильм "Маленькие женщины" выходит в прокат 30 января 2020 года, в интервью Vogue сравнила себя со своей героиней Мег Марч, которая отказывается от карьеры ради семьи. 29-летняя актриса-феминистка рассказала, что на самом деле думает о браке и отношениях.

"Для персонажа Мег быть феминисткой означает делать выбор. Феминизм действительно об этом, во всяком случае, для меня, - говорит Уотсон. - Ее выбор - стать матерью и женой. Для Джо (Сирша Ронан) замужество означает тюрьму. Но Мег говорит: "Ты знаешь, я люблю его, я действительно счастлива и это то, чего я хочу. И если мои мечты отличаются от твоих, это не значит, что они не важны".

Говоря о своих собственных желаниях, Эмма призналась, что накануне 30-летия жизнь становится сложной из-за "всех этих идей", какой она должна быть к этому возрасту.

"Раньше я не понимала, почему все создают так много шума из-за 30-летия. Тоже мне, большое дело… Но в 29 лет меня поразило: "О боже, я чувствую себя такой напряженной и беспокойной". И я поняла, что все это из-за потока подсознательных сообщений: ты не построила дом, у тебя нет мужа, у тебя нет ребенка, а тебе исполняется 30 лет, у тебя нет какой-то невероятно надежной, стабильной карьеры… Это просто невероятное количество беспокойства".

Похоже, Эмме все же удалось справиться с тревогой и стереотипами.

"Это заняло у меня много времени, но я очень счастлива, будучи одинокой. Я называю это партнерством с самим собой", - говорит актриса.

В то же время СМИ обсуждают таинственного бойфренда Эммы Уотсон. Папарацци застали ее целующейся с парнем возле одной из лондонских пекарен.

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