Экс-солистка "ВИА Гры" впервые рассказала о добровольном лечении в психиатрической клинике

Певица Алена Винницкая, некогда солистка популярной женской группы "ВИА Гра" после 20 лет насыщенной карьеры была вынуждена взять тайм-аут. Как предполагает сегодня сама артистка, с ней произошло то, что специалисты называют "выгоранием". Со временем ситуация настолько усугубилась, что от психолога знаменитости пришлось перейти к психиатру.

Об этом Винницкая рассказала в эфире программы "Зірковий шлях" на канале "Україна". При всем этом, каким бы горьким ни казался ее опыт, сегодня певица утверждает, что благодаря ему научилась быть "обычной" женщиной.

"Я в шоу-бизнесе почти 20 лет. За это время человек может устать, истощиться. Психологи называют это очень модными словами: "человек перегорел". Наверное, то же самое пять лет назад произошло и со мной", - рассказала исполнительница.

По словам Винницкой, ей было трудно принять себя "обычной семейной женщиной", справиться с условиями быта и каждодневными заботами: "Я привыкла к бешеному ритму, ежедневным переездам, жизни в гостиницах. Когда у меня сократился гастрольный график, было сложно найти себя в быту. Поняла, что не знаю, что нужно делать дома".

С подобной проблемой публичные люди, чей привычный ритм со временем сокращается, сталкиваются часто, отметила Винницкая. И не всем под силу справиться с этим - многие болеют, спиваются, с ними происходят "страшные вещи". Так и певице сначала пришлось бороться со стрессом, а еще позже - с проблемами посерьезнее.

"У меня было много разного... сначала стресс, потом началась депрессия. Потом я лежала в психиатрической больнице. Я работала не с психологами, а с психиатрами, настолько мне было плохо. Сидела на антидепрессантах", - призналась она.

Тем не менее, сегодня бывшая участница успешного проекта Константина Меладзе благодарит судьбу за эти испытания, ведь именно благодаря им она научилась жить по-другому: "Это был замечательный жизненный опыт. Он вправляет мозги. Я поняла и приняла все, что произошло со мной в жизни. Поменялась, приобрела новые навыки, пришла жизненная мудрость".

Ранее Алена Винницкая призналась, что не живет с супругом и продюсером Сергеем Великим. В браке пара прожила более 20 лет.

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