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Кристен Стюарт хотела выйти замуж за Роберта Паттинсона, но теперь готова жениться на девушке

29-летнюю актрису поглотили мысли о браке

среда, 6 ноября 2019, 11:22
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Актриса Кристен Стюарт, которая сейчас встречается со сценаристкой Дилан Майер, в откровенном интервью Говарду Стерну призналась, что была настроена выйти замуж за своего бывшего "лучшего" парня Роберта Паттинсона.

"Я хотела, да. Мы были вместе годами, это была моя первая любовь, - сказала Стюарт, когда ее спросили, собиралась ли пара узаконить свои отношения. - Я не суперский традиционалист, но в то же время... все отношения, в которых я когда-либо состояла, - я думала, что это оно".

Стюарт и Паттинсон начали встречаться на съемочной площадке первого фильма саги "Сумерки", и их роман длился до 2013 года. Пара распалась после скандала с изменой Стюарт: ее уличили в связи с режиссером фильма "Белоснежка и охотник" Рупертом Сандерсом.

Сейчас Кристен не скрывает личную жизнь. В разговоре со Стерном 29-летняя актриса призналась, что намерена сделать предложение нынешней девушке Дилан Мейер, с которой впервые познакомилась летом 2019 года после расставания с моделью Стеллой Максвелл.

"Я не могу дождаться, черт возьми. Да, я не знаю, когда… Хочу быть разумной в этом, но думаю, что хорошие вещи происходят быстро", - сказала она.

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