Кристен Стюарт хотела выйти замуж за Роберта Паттинсона, но теперь готова жениться на девушке

Актриса Кристен Стюарт, которая сейчас встречается со сценаристкой Дилан Майер, в откровенном интервью Говарду Стерну призналась, что была настроена выйти замуж за своего бывшего "лучшего" парня Роберта Паттинсона.

"Я хотела, да. Мы были вместе годами, это была моя первая любовь, - сказала Стюарт, когда ее спросили, собиралась ли пара узаконить свои отношения. - Я не суперский традиционалист, но в то же время... все отношения, в которых я когда-либо состояла, - я думала, что это оно".

Стюарт и Паттинсон начали встречаться на съемочной площадке первого фильма саги "Сумерки", и их роман длился до 2013 года. Пара распалась после скандала с изменой Стюарт: ее уличили в связи с режиссером фильма "Белоснежка и охотник" Рупертом Сандерсом.

Сейчас Кристен не скрывает личную жизнь. В разговоре со Стерном 29-летняя актриса призналась, что намерена сделать предложение нынешней девушке Дилан Мейер, с которой впервые познакомилась летом 2019 года после расставания с моделью Стеллой Максвелл.

"Я не могу дождаться, черт возьми. Да, я не знаю, когда… Хочу быть разумной в этом, но думаю, что хорошие вещи происходят быстро", - сказала она.

Эмма Уотсон раскритиковала стереотипы о 30-летних женщинах. Мысли о семье беспокоили звезду "Гарри Поттера", но сейчас она счастлива сама по себе - без мужа и детей.

Киану Ривза заподозрили в романе: актер-одиночка вышел в свет рука об руку с художницей Александрой Грант. Представители актера отмалчиваются, но фотографии пары говорят сами за себя.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал TheLime, чтобы ничего не пропустить.